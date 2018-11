POL-HS: Kontrolleinsatz der Polizei

Kreis Heinsberg (ots) - Am Donnerstag, 15. November, führten Beamte der Kreispolizeibehörde Heinsberg zwischen 12 Uhr und 20 Uhr im gesamten Kreisgebiet Verkehrskontrollen durch. Dabei wurden sie von Polizistinnen und Polizisten der Mönchengladbacher Hundertschaft unterstützt. Die Beamten waren in Uniform und in ziviler Kleidung unterwegs, um Einbrüche zu verhindern und Hinweise zu erlangen, die zur Aufklärung solcher Straftaten beitragen. Denn insbesondere in der dunklen Jahreszeit kommt es auch im Kreis Heinsberg vermehrt zu Einbrüchen in Wohnungen und Häuser.

Zudem möchten die Beamten mit den Kontrollen dazu beitragen, Verkehrsunfälle mit schwerwiegenden Folgen zu verhindern. Insgesamt kontrollierten sie 279 Personen und 242 Fahrzeuge.

Zehn Fahrzeugführern wurde ein Verwarngeld angeboten, weil sie den Gurt nicht angelegt hatten. Vier Personen hatten den Termin für die Hauptuntersuchung ihres Fahrzeugs überschritten, eine Auspuffanlage war defekt und zwei Fahrzeuge wiesen Mängel an der Bereifung auf. Zudem führten zwei Verkehrsteilnehmer ihren Führerschein nicht mit. Ihnen allen wurden Verwarngelder angeboten oder Ordnungswidrigkeitenanzeigen gegen sie gefertigt.

Besonders auffällig war die Tatsache, dass 15 Personen während der Fahrt ihr Mobiltelefon nutzten! Telefonieren und Texten während man ein Fahrzeug führt, erhöht das Unfallrisiko erheblich. Bereits das Telefonieren ist so gefährlich wie das Fahren mit mehr als 0,8 Promille Alkohol im Blut.

Keine Whats App, keine Instastory, keine Sprachnachricht und kein Anruf sind so wichtig, dass man dafür das eigene Leben aufs Spiel setzt und Andere gefährdet. Deshalb fertigten die Polizisten gegen alle Fahrer eine Anzeige.

Ein Pkw Fahrer stand während der Fahrt unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln. Auch gegen ihn fertigten die Beamten eine Anzeige. Außerdem wurde ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Die bei den Kontrollen gewonnen Erkenntnisse und Hinweise werden die Beamten dahingehend auswerten, ob sie zur Aufklärung von Einbruchsdelikten beitragen können. In den kommenden Wochen wird es im Kreis Heinsberg weitere dieser Kontrollen geben.

