POL-HS: E-Bike bei Einbruch entwendet

Erkelenz-Gerderath (ots) - Einbrecher drangen in ein Wohnhaus an der Vossemer Straße ein. Sie nahmen den Schlüssel sowie den Akku eines E-Bikes an sich. Anschließend entwendeten sie das Fahrrad aus einem Schuppen im Garten und flüchteten unerkannt. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch, 24. Oktober und Mittwoch, 14. November.

