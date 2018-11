Geilenkirchen (ots) - Unbekannte Täter gelangten in den Umkleidebereich eines Friseursalons an der Konrad-Adenauer-Straße. Sie stehlen eine Geldbörse samt Bargeld und persönlichen Papieren. Die Tat ereignete sich am Mittwoch, 14. November, zwischen 11 Uhr und 17 Uhr.

