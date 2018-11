POL-HS: Einbruchsdiebstahl

Gangelt-Breberen (ots) - Ein Haus an der Straße Am Steg war am 14. November (Mittwoch), zwischen 15 Uhr und 21.15 Uhr, das Ziel unbekannter Einbrecher. Diese drangen gewaltsam durch eine Tür ins Haus ein und entwendeten Schmuck und Bargeld.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell