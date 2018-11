POL-HS: Gemeinsame Einladung zur Pressekonferenz der Aachener Staatsanwaltschaft und der Mordkommission der Mönchengladbacher Polizei:

Heinsberg (ots) - Nach dem vorläufigen Abschluss der Ermittlungen im Fall des am 2. Oktober 2018 in Waldfeucht getöteten 27-jährigen Mannes, wird die Staatsanwaltschaft Aachen und die Mordkommission der Mönchengladbacher Polizei Details zum bisherigen Ermittlungsstand in einer Pressekonferenz vorstellen.

Diese findet am

Freitag, 16. November 2018, um 13 Uhr im großen Sitzungssaal des Kreishauses in 52525 Heinsberg, Valkenburger Straße 45,

statt.

Um Voranmeldung

wird gebeten.

Parkmöglichkeiten sind am Kreishaus vorhanden.

