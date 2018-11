Geilenkirchen (ots) - Ein 73-jähriger Mann aus Gangelt wurde am 13. November (Dienstag), gegen 16 Uhr, Opfer eines Trickdiebstahls. Auf dem Parkdeck des Gelo Carré an der Herzog-Wilhelm-Straße wurde er von einem unbekannten Mann angesprochen und gefragt, ob er ihm eine Euro Münze wechseln könne. Er gab an, zwei 10 Cent Stücke zu benötigen. Der Gangelter kam dem Wunsch nach und wechselte das Geldstück. Kurze Zeit später stellte er fest, dass Bargeld aus seinem Portemonnaie fehlte. Der Täter war etwa 45 bis 50 Jahre alt, glattrasiert und hatte kurze, schwarze Haare. Personen, denen der Mann aufgefallen ist, oder die er ebenfalls angesprochen hat, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0.

