POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Heinsberg-Dremmen (ots) - Aus einem Pkw, dieser stand an der Straße Driescher Mühle, stahlen unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch (14. November) Münzgeld sowie einen Garagentoröffner. Anschließend drangen die Täter mit dem Öffner in die Garage ein und stahlen daraus ein Fahrrad.

