POL-HS: Einbrüche in Geschäfte

Wegberg (ots) - Am 13. November (Dienstag) drangen unbekannte Täter gegen 3.30 Uhr in ein Geschäft an der Gladbacher Straße ein. Sie hebelten die Eingangstür auf und stahlen Bargeld aus der Kasse. Anschließend betraten sie die Räume einer angeschlossenen Bäckerei und brachen dort eine weitere Tür auf. Ob sie von hier etwas entwendeten, wird noch ermittelt.

Im gleichen Zeitraum wurde auch ein Kiosk an der Gladbacher Straße aufgebrochen. Durch die Tat lösten die Täter jedoch eine Nebelanlage aus, so dass sie unverrichteter Dinge flüchteten.

Durch ein Fenster drangen Einbrecher in der Nacht zum 13. November (Dienstag) gewaltsam in einen Baumarkt an der Gladbacher Straße ein. Im Gebäude beschädigten sie zwei Bürotüren und flexten einen Stahlschrank auf. Mehrere Schränke wurden durchwühlt. Die Täter beschädigten zudem eine Fluchttür und ein weiteres Fenster. Was sie entwendeten, wird noch ermittelt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz unter Telefon 02452 920 0 zu melden.

