Heinsberg-Oberbruch (ots) - Eine 20-jährige Fahrradfahrerin aus Heinsberg befuhr am Mittwoch (14. November), gegen 7.45 Uhr, die Pestalozzistraße. Am Fahrrad befestigt war ein Anhänger, in dem sich ein Kleinkind befand. Nachdem die Heinsbergerin sich zum Linksabbiegen auf der entsprechenden Spur positioniert hatte, wurde sie plötzlich rechts von einem weißen VW Bulli mit Heinsberger Kennzeichen (HS-) überholt. Dieser bog daraufhin vor der Radfahrerin links in die Carl-Diem-Straße ein. Die junge Frau musste stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Zur Klärung des Vorfalls sucht die Polizei nun Zeugen. Hinweise werden erbeten an das Verkehrskommissariat der Polizei Heinsberg, Tel. 02452 920 0.

