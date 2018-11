POL-HS: 13-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt/ Polizei sucht Verursacherin und Zeugen

Heinsberg-Oberbruch (ots) - Ein 13-jähriger Junge aus Heinsberg wurde am Donnerstag (15. November), gegen 13.30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Er fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg neben der Gladbacher Straße von Dremmen aus kommend in Richtung Oberbruch. Am Kreisverkehr Gladbacher Straße/Pestalozzistraße kam es zum Zusammenstoß mit dem silber-grauen Pkw einer unbekannten Frau. Diese befuhr die Pestalozzistraße aus Richtung Boos-Fremery-Straße kommend. Der Junge stürzte durch den Aufprall zu Boden und verletzte sich leicht. Die Frau hielt ihr Fahrzeug an und stieg aus. Sie erkundigte sich nach dem Befinden des 13-Jährigen. Dieser gab an, dass er Schmerzen habe. Da er seinen Kopfhörer nicht finden konnte, gab ihm die Frau Bargeld wegen des Verlustes. Anschließend ließ sich die Frau die Personalien des Kindes geben und fuhr mit ihrem Pkw davon, ohne selbst ihre Personalien zu hinterlassen. Die Frau hatte kurze, blonde Haare, zu einem Zopf gebunden, war etwa 30 bis 40 Jahre alt, schlank und zirka 165 Zentimeter groß. Sie trug eine Brille und ein weißes Shirt. Kurz nach dem Unfall hielt zudem der Fahrer eines Rot-Kreuz-Fahrzeugs neben dem Jungen an und erkundigte sich nach seinem Befinden.

Zur Klärung des Unfallgeschehens bittet die Polizei diesen Mann, der kurze, dunkle Haare hatte und eine Brille trug, sich als Zeuge zu melden.

Auch die Fahrerin des grau-silbernen Pkw, die mit dem Jungen kollidierte und weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter Telefon 02452 920 0 zu melden.

Der 13-Jährige suchte später mit seiner Mutter einen Arzt auf und wurde dort ambulant behandelt.

