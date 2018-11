POL-HS: Gefährliche Körperverletzung

Hückelhoven (ots) - Ein 50-jähriger Mann aus Hückelhoven fuhr am 15. November (Donnerstag), gegen 23.50 Uhr, mit seinem Fahrrad auf der Jülicher Straße in Richtung Roermonder Straße. Kurz vor dem Kreuzungsbereich Roermonder Straße/Emsstraße kam es zu einer Auseinandersetzung mit einem 39-jährigen Pkw Fahrer aus Düren. In Folge dieser Auseinandersetzung stürzte der 50-Jährige zu Boden und verletzte sich. Er flüchtete vor dem Pkw Fahrer zur Emsstraße und klingelte an einem Wohnhaus. Der 39-Jährige folgte ihm jedoch mit seinem Fahrzeug, stieg aus und schlug ihn, so dass der Hückelhovener schwere Verletzungen davontrug. Anwohner bemerkten die Situation und verteidigten den Verletzten. Daraufhin flüchtete der 39-Jährige mit seinem Pkw. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Da das Kennzeichen des Pkw Opel bekannt war, konnten Polizeibeamte der Dürener Polizei den Mann an der Wohnanschrift antreffen und vorläufig festnehmen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen. Diese dauern weiter an.

