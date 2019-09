Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Erfolg für die Polizei: Lkw- und Kupferdieb festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

In Untersuchungshaft sitzt jetzt ein 21-jähriger Mann aus Rumänien, nachdem er mit zwei noch flüchtigen Mittätern am frühen Dienstagmorgen, 3. September, auf einem Firmengelände an der Johannastraße einen Kleinlaster und größere Mengen Kupferkabel gestohlen hatte. Am Tattag, gegen 1.30 Uhr, kletterten die drei Männer über eine Mauer und gelangten auf das Betriebsgelände. Hier stahlen sie zunächst einen Pritschenwagen und fuhren mit ihm zu einem Lagerplatz für Kupferkabel. Anschließend beschädigten die Einbrecher dort zwei Zaunelemente und luden etwa drei Tonnen Material auf die Ladefläche. Mit den beladenen Klein-Lkw verließen die Täter etwa zwei Stunden später den Tatort durch ein Firmentor, dass sie zuvor ebenfalls gewaltsam geöffnet hatten. Gegen 5 Uhr fiel der Pritschenwagen einer niederländischen Streifenwagenbesatzung auf einer Autobahn nahe Venlo auf. Als die Polizisten das Fahrzeug kontrollieren wollten, traten die drei Insassen die Flucht an und liefen in unterschiedliche Richtungen davon. Einen der Flüchtigen, den 21-jährigen Rumänen, konnten die Beamten kurze Zeit später stellen und festnehmen. Der Lkw samt Diebesgut wurde sichergestellt. Anschlussermittlungen und die gute grenzübergreifende Zusammenarbeit führten zu der Tat in Gelsenkirchen. Der Festgenommene sitzt nun in den Niederlanden in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.

