Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Drei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend, 4. September, auf der Kreuzung Kurt-Schumacher-Straße/Emil-Zimmermann-Allee wurden ein 19-jähriger BMW-Fahrer aus Gelsenkirchen und seine beiden Mitfahrerinnen (beide 17 Jahre) leicht verletzt. Zudem entstand ein geschätzter Gesamtschaden von fast 9000 Euro. Gegen 22.50 Uhr war ein 49-jähriger VW-Fahrer aus Bochum auf der Kurt-Schumacher-Straße stadteinwärts unterwegs. Im Kreuzungsbereich stieß er mit BMW zusammen. Dessen Fahrer befand sich ebenfalls auf der Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Buer und wollte gerade nach links auf die Emil-Zimmermann-Allee abbiegen. Alle Verletzten wurden mit Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010

E-Mail: Christopher.Grauwinkel@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell