Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Versuchte Geldautomatensprengung im Parkhaus

Gelsenkirchen (ots)

Einen Geldautomaten im Vorraum eines Parkhauses am Sankt-Urbanus-Kirchplatz versuchten zwei Unbekannte am frühen Mittwochmorgen, 4. September aufzusprengen. Gegen 3.30 Uhr hebelten zwei mit Kapuzen vermummte Personen die Eingangstür zum Vorraum auf. Anschließend gingen sie den Geldautomaten an. Zunächst hebelten die Einbrecher an der Metallabdeckung des Geräts. Danach brachten sie dort eine Sprengvorrichtung an. Zu einer Sprengung des Automaten kam es aber nicht. Ohne Beute verließen die komplett schwarz gekleideten Unbekannten den Tatort und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zur Tat und zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.

