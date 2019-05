Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Kunsttafel am Stadtmuseum beschmiert

Ludwigsburg (ots)

Zeugen sucht die Kriminalpolizei Böblingen, Tel. 07031 / 13-0 zu einer Sachbeschädigung am Sindelfinger Stadtmuseum in der Langen Straße. Dort hatte ein Unbekannter letzte Woche im Zeitraum Donnerstag ,11:00 Uhr bis Samstag, 10:00 Uhr eine Tafel des Künstlers Lawrence Weiner mit einem schwarzen Filzstift beschmiert. Die Tafel war an der Außenfassade des Gebäudes angebracht. Der Täter hinterließ hierbei den Schriftzug "Hitlergruß an den Kulturausschuss - #Denunziantentum 2.0". Die Schmierereien konnte mittlerweile entfernt werden. Die Kosten für die Reinigung des Kunstwerkes belaufen sich auf rund 100 Euro.

