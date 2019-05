Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Diebstahl in Leonberg; Unfall in Herrenberg

Ludwigsburg (ots)

Leonberg-Eltingen: Diebstahl von Kompletträdern

Ziemlich dreiste Diebe machten sich zwischen Montag 18:00 Uhr und Dienstag 09:40 Uhr an einen Audi Avant zu schaffen, der auf einem Parkplatz im Bereich der Berliner Straße/Glemseckstraße in Leonberg-Eltingen abgestellt war. Die Unbekannten bockten den Wagen auf und montierten den kompletten Rädersatz ab. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf eine vierstellige Summe. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, in Verbindung zu setzen.

Herrenberg-Oberjesingen: Vorfahrt missachtet

Ein Sachschaden von rund 10.000 Euro ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 17:30 Uhr in Herrenberg-Oberjesingen ereignete. Ein 64 Jahre alter Linienbusfahrer war auf der Rheinstraße unterwegs und stieß vermutlich aus Unachtsamkeit mit dem Ford eines 42-Jährigen zusammen, der von der Moselstraße nach links in die Rheinstraße einbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß war der Ford anschließend nicht mehr fahrbereit.

