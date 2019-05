Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Fußgänger leicht verletzt; Sindelfingen : Diebstahl aus drei Fahrzeugen

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: Fußgänger leicht verletzt

Leicht verletzt wurde ein 45 Jahre alter Fußgänger bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 13:00 Uhr auf der Stuttgarter Straße in Böblingen ereignet hat. Der Mann war dabei, einen Fußgängerüberweg zu überqueren und hatte diesen bereits zur Hälfte passiert, als er von einem stadteinwärts fahrenden Skoda einer 40jährigen Frau erfasst wurde. Der Fußgänger wurde hierbei leicht verletzt und musste mit dem Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Skoda entstand lediglich geringer Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro.

Sindelfingen : Diebstahl aus drei Fahrzeugen

Aus insgesamt drei Fahrzeugen, die in Sindelfingen im Bereich der Böblinger Straße und der Max-Eyth-Straße geparkt waren, wurden am gestrigen Dienstag in der Zeit von 16:40 bis 18:25 Uhr Wertsachen, Schmuck und Elektronikartikel im Wert von knapp 2.000 Euro entwendet. Die drei betroffenen Fahrzeuge, ein Audi, ein Seat sowie ein VW waren beim Abstellen durch ihre Nutzer mittels Funkfernbedienung ordnungsgemäß verschlossen worden. Als die Geschädigten zu ihren Fahrzeugen zurückkamen und die Diebstähle feststellten, funktionierte deren Funkfernbedienung nicht mehr bzw. nur noch fehlerhaft. Wie der oder die Täter die verschlossenen Fahrzeuge ohne sichtbare Aufbruchspuren öffnen konnten, ist derzeit Gegenstand von Ermittlungen des Polizeireviers Sindelfingen, das unter Tel. 07031 / 6970 um Zeugenhinweise bittet.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell