Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Einbruch in Kindergarten; Herrenberg - Gültstein: Diebstahl eines Zigarettenautomaten

Ludwigsburg (ots)

Leonberg: Einbruch in Kindergarten

Im Zeitraum von Montag, 19.00 Uhr bis Dienstag, 06.55 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter durch Aufhebeln einer hölzernen Seitentür Zutritt zu einem Kindergarten im Uracher Weg in Leonberg. Im Gebäudeinneren brach der Täter eine Bürotüre sowie einen im Büro befindlichen Schrank auf. Aus diesem entwendete er Bargeld im niederen dreistelligen Bereich. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 6050 entgegen.

Herrenberg - Gültstein: Diebstahl eines Zigarettenautomaten

Ein bislang unbekannter Täter machte sich im Zeitraum zwischen Montag, 16.00 Uhr bis Dienstag, 06.40 Uhr an einem Zigarettenautomat in der Hertzstraße in Herrenberg - Gültstein zu schaffen. Der Automat wurde vermutlich mit Hilfe eines Krans samt Verankerung aus dem Boden gerissen und im Anschluss daran abtransportiert. Der aufgebrochene Automat konnte einen Kilometer von seinem ursprünglichen Standort entfernt aufgefunden werden. Der Sachschaden beträgt etwa 3.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 / 27080, in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell