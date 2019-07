Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Bäckerei - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach, Weil am Rhein

Am frühen Samstagmorgen (27.07.2019), um kurz nach Mitternacht, drangen unbekannte Täter in eine Bäckerei in der Königsberger Straße in Weil am Rhein ein. Die Einbrecher hebelten die Eingangstür auf und entwendeten zwei Tresore aus den Räumlichkeiten der Bäckerei.

Das Polizeirevier Weil am Rhein (Tel.: 07621/9797-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind.

