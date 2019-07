Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein - Einbruchsversuch in Musikinstrumentengeschäft

Freiburg (ots)

LANDKREIS LÖRRACH, Weil am Rhein

In der Nacht von Freitag auf Samstag (26./27.07.2019) versuchten Unbekannte durch Aufhebeln der Eingangstür in ein Musikinstrumentengeschäft in der Hauptstraße in Weil am Rhein - Friedlingen einzudringen. Sie scheiterten jedoch an der Eingangstür, welche bei dem Einbruchsversuch erheblich beschädigt wurde.

In der gleichen Nacht machten sich vermutlich die selben Täter auch an der Eingangstür des benachbarten Motorradzubehörgeschäfts zu schaffen, wodurch jedoch die Alarmanlage ausgelöst wurde. Die Täter ließen daraufhin von ihrem Vorhaben ab und ergriffen die Flucht.

Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weil am Rhein unter der Telefonnummer 07621/ 9797-0 in Verbindung zu setzen.

FLZ Fi / EK

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

PvD

Telefon: 0761/882-0

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell