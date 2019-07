Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Tödlicher Verkehrsunfall mit Motorradfahrer

Freiburg (ots)

LKR Breisgau-Hochschwarzwald

- Lenzkirch

Heute, am 27.07.2019, gg. 09:00 Uhr, kommt ein 29-jähriger Motorradfahrer auf der L 156 bei Lenzkirch in einer langgezogenen Rechtskurve zu Sturz und rutscht in einen entgegenkommenden, ordnungsgemäß fahrenden VW Golf. Durch die frontale Kollision erleidet der Mottorrdafahrer tödliche Verletzungen und er verstirbt an der Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme war die Straße in beiden Richtungen gesperrt.

Stand: 11:15 Uhr

FLZ/as

