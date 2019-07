Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Hochwertiges Smartphone aus Pkw entwendet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach

Am Freitagvormittag, dem 26.07.2019, gegen 11.30 Uhr, wurde in der Werderstraße in Rheinfelden, Höhe Hausnummer 20, ein hochwertiges Smartphone aus einer blauen Mercedes E-Klasse entwendet. Die Geschädigte war gerade damit beschäftigt, ihre Einkäufe ins Haus zu tragen, als ein unbekannter Täter das Smartphone aus dem unverschlossenen Pkw nahm. Zur Tatzeit stand ein auffälliger, goldfarbener Audi A6, besetzt mit einem Mann und einer Frau, auf dem Parkplatz der Geschädigten, inwieweit diese in den Diebstahl involviert waren ist nicht bekannt. Bei dem Smartphone handelte es sich um ein graues IPhone XS Max im Wert von ca. 1250 Euro.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rheinfelden, Tel.-Nr. 07623/74040, zu melden.

