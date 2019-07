Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Verletzte bei Alleinunfall

Paderborn-Dahl (ots)

(mh) Bei einem Verkehrsunfall in Paderborn-Dahl wurden am frühen Freitagmorgen zwei Personen verletzt. Ein Mercedes C-Klasse war um 00.20 Uhr von der B 64 aus auf der Straße Im Sudahl in Fahrtrichtung Dahl unterwegs. Etwa 200 Meter nach dem Hardörner Weg kam das Auto aus bislang noch ungeklärter Ursache in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei streifte es einen Baum sowie einen Leitpfosten und ein Verkehrsschild. In einem angrenzenden Feld kam es schließlich zum Stehen. Ein 18-jähriger männlicher Insasse blieb unverletzt. Eine 19-jährige Insassin des Fahrzeugs musste mit schweren Verletzungen per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine weitere 19-Jährige musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf 31.500 Euro. Die Straße war für die Bergungsarbeiten rund zwei Stunden lang gesperrt.

