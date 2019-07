Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schluchsee-Aha - Badegast wird von unbekanntem Mann in verdächtiger Art und Weise ausgefragt

Am Donnerstag den 25.07.2019, in den Nachmittagsstunden, wurde ein Badegast am Ufer des Schluchsees von einem bislang unbekannten Mann angesprochen. Der Unbekannte stellte gegenüber dem Badegast diverse Fragen zu seinen persönlichen Lebensumständen und der Wohnanschrift.

Dem Mitteiler kamen diese Fragen seltsam vor, woraufhin er am heutigen Tage dies bei der Polizei mitteilte. Die Person konnte wie folgt beschrieben werden: 40-45 Jahre alt, ca. 175-180 cm groß, kurze dunkelbraune Haare, osteuropäisches Aussehen. Auf dem Kopf trug die Person eine rötliche Schildmütze.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Mann machen kann, sollte sich bei der Polizei in Titisee-Neustadt, unter der Telefonnummer 07651 93360 melden.

RTN/Pf.

