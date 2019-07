Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Auseinandersetzung zwischen zwei Männer sorgt für Aufsehen - keiner ernstlich verletzt - Beteiligter kommt in Gewahrsam

Freiburg (ots)

Eine handfeste Auseinandersetzung zwischen zwei Männern hat am Donnerstagabend, 25.07.2019, in Jestetten für Aufsehen gesorgt. Einer der beteiligten Männer war gegen 20:40 Uhr auf die Straße geflüchtet und hatte um Hilfe gerufen. Letztlich wurde keiner der Beteiligten ernstlich verletzt, ein verständigter Rettungswagen konnte wieder abrücken. In einer Flüchtlingsunterkunft waren die Männer, die sich ein Zimmer teilen, in Streit geraten. Als sich der 20-jährige ein Messer schnappte, flüchtete der 21-jährige Kontrahent aus der Unterkunft auf die Straße. Der betrunkene 20-jährige randalierte in der Unterkunft weiter und beschädigte Wände und Türen. Er wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen. Das Messer lag in seinem Schrank. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Die Landespolizei wurde von Streifen der Bundespolizei und des Zolls unterstützt.

