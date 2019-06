Polizei Düsseldorf

POL-D: Duisburg - A 42 - Tanklastzug havariert im Autobahnkreuz - Fahrer schwer verletzt - 300.000 Euro Sachschaden

Düsseldorf (ots)

Um 18.30 Uhr befuhr gestern ein 52-jähriger Pole mit seinem Tanklastzug die Tangente im Autobahnkreuz Duisburg-Nord aus Dortmund kommend (BAB 42) in Fahrtrichtung Leverkusen (A 59). In der, in einer Linkskurve verlaufenden Tangente, verlor der Fahrer aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Sattelzug und geriet nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Sattelzug kippte auf die rechte Seite, rutschte über die Fahrbahn und kam unter der Brückenüberführung der BAB 59 zum Liegen. Der Fahrer wurde schwer verletzt, schwebte aber nicht in Lebensgefahr. Er wurde in eine Klinik nach Homberg gebracht. Der Tanklastzug war mit 35.000 Liter Fettsäure (nicht brennbar) beladen. Der Tank wurde durch den Unfall nicht beschädigt. Die Tangente Dortmund-Leverkusen wurde während der Unfallaufnahme und anschließenden Bergung voll gesperrt. Vor der Bergung musste die Ladung jedoch zunächst umgepumpt werden. Die Bergungsmaßnahmen dauerten bis 3 Uhr an. Es kam zu keinerlei Verkehrsbehinderungen. Den Sachschaden schätzt die Autobahnpolizei auf rund 300.000 Euro.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:



Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell