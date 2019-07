POL-FR: Abschlussmeldung zu "Größerer Wald- und Flächenbrand bei Murg"

Polizeipräsidium Freiburg

Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an. Um ein Ausbreiten des Feuers zu vermeiden, musste auch Brandschneisen geschlagen werden. Betroffen von dem Feuer war eine Fläche von rund 5000 qm. Diese liegt ca. einen Kilometer vom nächsten bewohnten Gebiet entfernt, oberhalb von Murg. Trotz der schwierigen Löschbedingungen wurde keiner der Helfer verletzt. Die Feuerwehren aus Murg und Bad Säckingen waren mit einer Stärke von ca. 80 Mann im Einsatz. Die Brandursache ist unbekannt.

Erstmeldung:

Lkrs. Waldshut-Tiengen, 79730 Murg, Harpolinger Straße (K6541) zwischen Murg und Harpolingen

Am Freitag, gegen 01.10 Uhr, erhielt die Polizei Freiburg durch die Feuerwehr Kenntnis über Feuerschein und starke Rauchentwicklung an der genannten Örtlichkeit. Vor Ort wurde ein großer Flächenbrand eines teilweise bewaldeten Hanges festgestellt. Die Feuerwehren von Murg und Bad Säckingen sind mit hoher Mannstärke vor Ort. Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig und dauern immer noch an.

Zur Brandursache gibt es keinerlei Hinweise, zum Brandzeitpunkt war es sehr trocken, bei der Örtlichkeit handelt es sich um Naturmischwald ohne Bewirtschaftung! Es wird nachberichtet!!!

