POL-FR: Weil am Rhein: Verdacht der Geldfälschung - Haftbefehle

Am Dienstagvormittag, 23.07.19, versuchten ein Mann und eine Frau in einem Geschäft in Weil am Rhein mit einem 100 Euro-Schein zu bezahlen. Der Schein wurde durch eine Verkäuferin als falsch erkannt, und es wurde die Polizei verständigt. Die beiden Kunden, offensichtlich ein Paar, verließen jedoch zunächst das Geschäft. Aufgrund der guten Personenbeschreibungen führte die sofort eingeleitete Fahndung zur vorläufigen Festnahme von zwei Männern und einer Frau. Diese hatten nach Erkennen der Polizeibeamten noch versucht zu Fuß zu flüchten, konnten jedoch im Bereich des Kreisverkehrs in der Hauptstraße und auf dem Rathausplatz eingeholt werden. Durchsuchungen der Personen brachten danach elf weitere falsche 100 Euro-Scheine zum Vorschein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lörrach wurde durch das Amtsgericht Lörrach Haftbefehl gegen die drei Beschuldigten im Alter von 18 bis 21 Jahren, allesamt französische Staatsangehörige, erlassen. Die Kriminalpolizei Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen, welche die Flucht des Paares, beide von dunkler Hautfarbe, beobachtet haben. Ebenso werden mögliche weitere Geschädigte gesucht, bei denen eine Verausgabung der Scheine stattgefunden hat oder stattfinden sollte.

