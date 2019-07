Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Versuchter Wohnungseinbruch - mögliche Täter gestört - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 25.07.19, gegen 15.45 Uhr, wurde offenbar versucht in eine Wohnung in der Wölblinstraße einzubrechen. Als die Wohnungsinhaberin nach Hause kam, stellte sie in ihrer Einfahrt zwei Männer fest, die nach ihrem Erkennen sofort flüchteten. Kurze Zeit später bemerkte die Frau, dass versucht worden war ein Fenster aufzuhebeln. Trotz sofortiger Fahndung der Polizei konnte das Duo nicht angetroffen werden. Beschreibung: beide etwa 20-30 Jahre alt und 180cm groß. Einer hatte dunkelblonde Haare, einen Bart und trug ein weißes T-Shirt und eine beige kurze Hose. Er wurde als kräftig beschrieben. Der zweite hatte dunkle Haare und trug ebenfalls beige Shorts und ein T-Shirt. Die Kriminalpolizei Lörrach, Tel. 07621 176-0, hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen, denen das Duo ebenfalls aufgefallen war.

