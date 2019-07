Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfallflucht mit Sachschaden - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 25.07.19, gegen 15.15 Uhr, befuhr eine Mercedes-Fahrerin die Wallbrunnstraße stadtauswärts in Richtung Waidhof. Im dortigen zweispuren Bereich wurde sie von einem anderen Fahrzeug überholt. Nach dem Überholvorgang soll das Fahrzeug jedoch so dicht vor dem Mercedes eingeschert haben, dass dessen Fahrerin gezwungen war stark abzubremsen und nach rechts auszuweichen. Hierbei stieß sie mit der Leitplanke zusammen. Zu einer Berührung mit dem einscherenden Fahrzeug kam es nicht. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Das überholende Fahrzeug setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Es soll sich um einen schwarzen Kleinbus, vermutlich VW, gehandelt haben. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen.

Kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell