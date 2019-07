Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Fahrer eines weißen Kleinwagens nach Unfallflucht gesucht

Essen (ots)

45478 MH-Speldorf: Die Polizei sucht Zeugen für einen Verkehrsunfall, der gestern Nachmittag (4. Juli, 17:20 Uhr) an der Kreuzung Weseler Straße/Hansastraße passiert ist - der Fahrer eines weißen Kleinwagens soll sich nach dem Zusammenstoß mit einem Kradfahrer von der Unfallstelle entfernt haben.

Der 45-jährige Kradfahrer aus Mülheim war auf der Weseler Straße in Richtung Mülheimer Innenstadt hinter einem weißen Kleinwagen unterwegs. Hinter der Kreuzung Hansastraße wechselte er von der rechten auf die linke Fahrspur. Der Fahrer des weißen Kleinwagens soll kurz darauf ebenfalls auf die linke Fahrspur gewechselt und den Kradfahrer dabei geschnitten haben. Der Kradfahrer hat nach eigenen Aussagen sofort eine Vollbremsung eingeleitet. Dabei verlor der 45-Jährige die Kontrolle über sein Krad, stürzte in den Gegenverkehr und verletzte sich. Er musste nach dem Unfall ins Krankenhaus gebracht werden. Der weiße Kleinwagen hielt kurz am rechten Fahrbahnrand und floh dann über die Weseler Straße in Richtung Mülheimer Innenstadt.

Das Verkehrskommissariat 4 bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und/oder dem Fahrer des weißen Kleinwagens (älteres Modell, ähnlich einem VW-Polo) machen können, sich unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 zu melden./ SyC

