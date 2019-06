Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbrecher auf Campingplatz unterwegs

Attendorn (ots)

Attendorn - In der Nacht zu Freitag brachen unbekannte Täter in eine Mitarbeiterwohnung und den Kiosk eines Campingplatzes in der Waldenburger Bucht ein. Mehrere Türen wurden mit Werkzeug aufgehebelt und es entstand 750 Euro Sachschaden. Die Täter erbeuteten nach erster Sichtung einen geringen Münzgeldbetrag.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell