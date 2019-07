Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Presseerstmeldung!!! Größerer Wald- und Flächenbrand bei Murg!!!

Freiburg (ots)

Lkrs. Waldshut-Tiengen, 79730 Murg, Harpolinger Straße (K6541) zwischen Murg und Harpolingen

Am Freitag, gegen 01.10 Uhr, erhielt die Polizei Freiburg durch die Feuerwehr Kenntnis über Feuerschein und starke Rauchentwickling an der genannten Örtlichkeit. Vor Ort wurde ein großer Flächenbrand eines teilweise bewaldeten Hanges festgestellt. Die Feuerwehren von Murg und Bad Säckingen sind mit hoher Mannstärke vor Ort. Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig und dauern immer noch an.

Zur Brandursache gibt es keinerlei Hinweise, zum Brandzeitpunkt war es sehr trocken, bei der Örtlichkeit handelt es sich um Naturmischwald ohne Bewirtschaftung!

Es wird nachberichtet!!!

GG/FLZ

