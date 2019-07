Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Müllheim: Zwei Unfälle - zwei Geschädigte gesucht

Freiburg (ots)

Am 22. Juli um 9:30 Uhr kam es in der Werderstraße in Müllheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin einen geparkten PKW in der Vorbeifahrt mit ihrem Außenspiegel gestreift hatte. Aufgrund der Verkehrslage konnte die verursachende Autofahrerin jedoch nicht sofort anhalten und steuerte den nächsten Parkplatz an. Nachdem sie sich zu Fuß zum Unfallort begab, musste sie feststellen, dass besagtes Fahrzeug nicht mehr vor Ort war. Offenbar war der Fahrer des geschädigten, zuvor geparkten Fahrzeuges weggefahren ohne seinen Schaden zu bemerken. Bislang hat sich dieser bei der Polizei noch nicht gemeldet.

Einen Tag später kollidierte um 09.30 Uhr eine Autofahrerin beim Einparken in Müllheim, Unterer Brühl, mit einem dort geparkten Pkw. Nachdem sie zunächst eine halbe Stunde auf den geschädigten Fahrzeugbesitzer wartete, begab sie sich auf die Suche nach einem Telefon, um die Polizei zu verständigen. Als Sie zum Unfallort zurückkehrte, stellte Sie fest, dass der Geschädigte bereits weggefahren war. Ihr ist lediglich bekannt, dass es sich um einen Pkw mit Lörracher Kennzeichen handelte. Näheres ist ihr zum Fahrzeug nicht bekannt. Bislang hat sich auch dieser Fahrer des unfallbeschädigten Fahrzeuges noch nicht bei der Polizei gemeldet.

Das Polizeirevier Müllheim (07631-17880) bittet die Fahrer der unfallbeschädigten Fahrzeuge oder mögliche Zeugen der Vorfälle sich zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Spisla

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882 1015

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

