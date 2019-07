Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen - Einbruch und Einbruchsversuch

Freiburg (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag 18.07 und Montag 22.07.2019 hebelten Unbekannte ein Fenster an der Rückseite der Gemeindebücherei in der Bahnhofstraße auf. Im Innern des Gebäudes wurden Schränke und Rollcontainer aufgebrochen. Gestohlen wurde schließlich ein geringer Bargeldbetrag aus einer Kasse. Der entstandene Sachschaden liegt dagegen mit ca. 2000 EUR viel höher. Vermutlich dieselbe Täterschaft versuchte auch in das Gemeindehaus der Evangelischen Kirchengemeinde in der Hauptstraße einzudringen. Hier blieb es aber beim Versuch. Aufgrund des gleichen Spurenbildes geht der Polizeiposten Bötzingen, welcher die Ermittlungen führt, von einem Tatzusammenhang aus.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Breisach unter Tel.: 07667/91170 entgegen

