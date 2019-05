Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Wieder Betrug am Telefon

Mutterstadt (ots)

Am 13.05. rief ein Unbekannter eine 82-jährige Mutterstadterin an und gab sich als Justizvollzugsbeamter aus Stuttgart aus. Er versuchte, der Dame mit einem angeblichen Prüfungsverfahren gegen sie Angst zu machen. Diese erkannte jedoch den Betrugsversuch und beendete das Gespräch. Weniger Umsichtig verhielt sich ein 62-jähriger Mutterstadter. Bereits am 11.05. meldete sich ein angeblicher Mitarbeiter von Microsoft telefonisch und teilte ihm mit, dass sein "Computerzugang" gehackt worden sei. Im Verlaufe des Gespräches, bei dem der Angerufene aufgefordert wurde, verschiedene Aktionen an seinem PC durchzuführen, wurden von seinen Konten insgesamt 2.300EUR abgebucht. Weiterhin schaffte es der Anrufer den 62-jährigen dazu zu bringen, Gutscheinkarten im Wert von 300EUR zu kaufen, da dies für die endgültige Behebung des Problems notwendig sei. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, nicht auf Forderungen am Telefon einzugehen und auch Emails mit Vorsicht zu behandeln, in welchen auf angebliche Hackerangriffe, Kontoprüfungen oder ähnliches hingewiesen wird.

