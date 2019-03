Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: BKI Lübeck_Kreis Stormarn_Glinde / Aufgefundener Säuglings-Leichnam

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medien-Information der Polizeidirektion Lübeck und der Staatsanwaltschaft Lübeck

Im Gellhornpark in der Nähe des Schulzentrums Glinde ist am Vormittag des heutigen Tages (22.03.2019) der Leichnam eines Säuglings aufgefunden worden. Dieser war in ein blaues Handtuch eingewickelt und teilweise im Erdreich verscharrt.

Das Kommissariat 1 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck und die Staatsanwaltschaft Lübeck haben Todesermittlungen aufgenommen, um die Identität des Kindes und die Todesursache zu klären.

Die Staatsanwaltschaft hat die Obduktion des Leichnams beantragt.

In diesem Zusammenhang bitten Staatsanwaltschaft und Polizei um Mithilfe der Bevölkerung: Wer hat in den zurückliegenden zwei Wochen Beobachtungen gemacht, die für die Ermittlungen von Bedeutung sein könnten? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0451-1310 entgegen.

Weitere Auskünfte werden aufgrund des frühen Ermittlungsstandes und zum Schutze der weiteren Todesermittlungen nicht erteilt.

Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Dierk Dürbrook

Telefon: 0451-131 2004 / 2015

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

