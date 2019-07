Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Heuboden bricht unter Traktor zusammen

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Schluchsee OT: Fischbach;]

Am Dienstag den 25.07.209, gg. 11:18 Uhr wurde die Feuerwehr aus Schluchsee, sowie die Polizei Lenzkirch zu einem Arbeitsunfall in einem Bauernhof in Schluchsee-Fischbach gerufen. Beim Beladen eines Traktors im Heustock des Bauernhofes, brach der Holzboden unter den Hinterrädern durch. Glücklicher Weise blieben die Vorderräder des Traktors an der Bruchstelle hängen, so dass ein komplettes Abstürzen des Fahrzeuges verhindert wurde. Der zum Zeitpunkt im Führerhaus befindliche 50-jährige Fahrer konnte unverletzt aus dem senkrecht hängenden Traktor aussteigen.

Am Gebäude, sowie dem Traktor entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Der Polizeiposten Lenzkirch hat die Ermittlungen aufgenommen und ist tagsüber unter der Telefonnummer 07653 964390 zu erreichen.

