Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wohnungseinbruch

Schalksmühle (ots)

Am Wochenende wurde an der Linscheider Straße in eine Wohnung eingebrochen. Ein Unbekannter muss zwischen Freitag- und Sonntagnachmittag die Wohnungstür in dem Mehrfamilienhaus eingetreten haben. Der Täter entwendete einen Computer samt Bildschirm. Die Polizei in Halver bittet um Hinweise unter Telefon 02353/9199-0.

