POL-BS: Nach tragischem Unfall am Altkleidercontainer - Mann erlag seinen Verletzungen

26.06.2019, 07.50 Uhr Braunschweig, Am Bülten

Am vergangenen Mittwoch kam es wie berichtet zu einem tragischen Unfall, als ein 43-jähriger Mann in einem Altkleidercontainer in der Straße Am Bülten eingeklemmt wurde. Er wurde in lebensbedrohendem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert.

Hier erlag der 43-Jährige am Donnerstagabend seinen schweren Verletzungen.

