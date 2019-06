Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugen zu Einbruch in die Grundschule Lamme gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Lamme 20.06.2019, 21-22 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf Personen geben können, die sich am Donnerstagabend an der Grundschule in Lamme aufgehalten haben.

Am Donnerstag der vergangenen Woche wurde ein Glaselement einer Fensterfront in der Grundschule eingeschlagen und Bargeld aus einem Schrank entwendet. Das gewaltsame Einschlagen der Scheibe dürfte auch über das Schulgelände hinaus zu hören gewesen sein.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurden in der Zeit zwischen 21 und 22 Uhr mehrere Personen auf dem Grundschulgelände gesehen, die für die Tat in Frage kommen.

Da zu dieser noch keine Dunkelheit herrschte, bittet die Polizei weitere Zeugen, die auffällige Geräusche oder Personen im Bereich der Schule beobachtet haben, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Braunschweig unter 0531/476-2516 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

Fax: 0531/476-3035

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell