Polizei Braunschweig

POL-BS: Sicher in den Urlaub - Telefon- und Internet-Chat mit der Polizei

Bild-Infos

Download

Braunschweig (ots)

Braunschweig 26.06.2019

In der kommenden Woche beginnen in Niedersachsen die Sommerferien und ebenso die Urlaubszeit für viele Menschen.

Die Polizei Braunschweig bietet daher am Donnerstag, den 27.06.2019, in der Zeit von 17 bis 21 Uhr einen Telefon- und Internet-Chat an. Die Polizeibeamten stehen rund um das Thema "Sicher in den Urlaub" mit Tipps und Tricks beratend und informierend zur Verfügung, damit es am Ende des Urlaubs keine bösen Überraschungen gibt.

Die Themen reichen von "Wie hinterlasse ich mein Haus oder meine Wohnung?" über "Wie verhalte ich mich auf dem Weg in den Urlaub?" bis hin zu "Was muss ich online beachten, wenn ich unterwegs bin?"

Zu erreichen ist die Polizei unter den Rufnummern 0531 / 476 -2005, -3051, -3052 und -3053 sowie über die sozialen Netzwerke über Facebook und Instagram.

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

Fax: 0531/476-3035

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell