POL-BS: Welle von Anrufen falscher Polizeibeamter in Braunschweig am Dienstag

Braunschweig (ots)

25.06.2019, 11.50 - 22.30 Uhr Braunschweig, Stadtgebiet

Eine Vielzahl von Anrufen falscher Polizeibeamter wurden am Dienstag in Braunschweig registriert. So wurden sechs Versuche bis zum Abend bei den zuständigen Ermittlern bekannt.

Begonnen hatte es am Dienstagvormittag bei einer 73-jährigen Frau in Lehndorf. Im Laufe des Tages bis zum späten Abend wurden dann weitere Seniorinnen und Senioren im Alter zwischen 69 und 91 von falschen Polizeibeamten angerufen, die versuchten, die älteren Menschen auszufragen.

In allen Fällen verhielten sich die Angerufenen richtig und beendeten das Gespräch schnellstmöglich. So kam es zu keiner vollendeten Tat.

