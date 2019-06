Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbruch in Grundschule

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Lamme 20./21.06.2019

Unbekannte versuchten mit einer Eisenstange ein Glaselement einer Fensterfront einzuschlagen und in das Schulgebäude zu gelangen. Später wurde festgestellt, dass zur Tatzeit eine Geldkassette aus einem verschlossenen Schrank gestohlen wurde.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag machten sich bislang Unbekannte an der Grundschule in Lamme zu schaffen. Sie versuchten mehrfach mit einer Eisenstange ein Glaselement einzuschlagen, was jedoch nicht gelang. Auch einen Stein warfen die Täter durch das Fenster, die Täter konnten sich an dieser Stelle aber noch keinen Zugang zum Gebäude verschaffen.

Am nächsten Morgen stellten die Mitarbeiter der Schule nicht nur die Beschädigungen an den Fenstern fest, sondern zusätzlich das Fehlen einer Geldkassette. Diese befand sich in einem Nebenraum eines Klassenzimmers in einem verschlossenen Schrank. Das Schloss des Schranks wurde aufgebrochen und das Bargeld in Höhe von über Einhundert Euro entwendet.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Einbruchsdiebstahls.

