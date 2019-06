Polizei Braunschweig

POL-BS: Navigationssysteme & Co. aus Pkws gestohlen

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Lamme 19./20.06.2019

Unbekannte verschafften sich Zugang zu insgesamt fünf Fahrzeugen der Marken Volkswagen und BMW. Während aus den VWs die Bordcomputer und ein offenliegendes Portemonnaie entwendet wurden, nahmen die Täter den BMW komplett mit.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag vergangener Woche gelang es Tätern in einen VW Sharan und zwei VW Tiguan einzudringen. Hier vermieden sie es, Schäden oder Aufbruchsspuren an den Fahrzeugen zu verursachen und bauten die Multimedia-Systeme, in denen auch die Navis integriert sind, fachmännisch aus. In einem Fall ließen die Täter auch noch eine Bluetooth-Box mitgehen. Alle drei Autos befanden sich zur Tatzeit im Stadtteil Lamme.

Am Mittwochnachmittag schlugen Unbekannte vor einem Kleingartenverein in Riddagshausen die Dreiecksscheibe eines VW Golf ein und konnten anschließend das Fahrzeug entriegeln. So hatten die Täter Zugriff auf ein im Auto abgelegtes Portemonnaie, das sie samt 200 Euro Bargeld, Kredit- und Bankkarten sowie weiteren Ausweisdokumenten entwenden konnten.

Der größte Schaden entstand jedoch in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Stöckheim, wo unbekannte Täter einen 3er BMW komplett stahlen. Dieser war auf dem privaten Einstellplatz des Wohnhauses geparkt worden.

Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 25.000 bis 30.000 Euro.

Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen schweren Diebstahls ein.

