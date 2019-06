Polizei Braunschweig

POL-BS: Polizeipräsident Michael Pientka trifft die angehenden Polizistinnen und Polizisten für die Polizeidirektion Braunschweig beim Welcome Day

Braunschweig (ots)

Auf Campus der Polizeiakademie Niedersachsen in Oldenburg begrüßte Polizeipräsident Michael Pientka die Studierenden, die bereits im April mit ihrem Studium begonnen haben sowie die vielen, noch im Auswahlverfahren befindlichen Bewerberinnen und Bewerber, die für die Einstellung im Oktober vorgesehen sind.

Herr Pientka nahm sich viel Zeit für die Berufsanfängerinnen und -anfängern mit ihren Familien und Partnern oder Partnerinnen, die nach Abschluss ihres Studiums im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Braunschweig arbeiten möchten.

"Unsere angehenden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten werden in Begleitung ihrer Angehörigen bei der Polizei im Rahmen eines Welcome Day in einem attraktiven Rahmen begrüßt. Dieser besondere Tag ist für die jungen Menschen ein weiterer Schritt ins Berufsleben. Um den Einstieg in die Polizei besser meistern zu können, bietet der Welcome Day unseren Berufsanfängerinnen und Berufsanfängern vielfältige Orientierungsmöglichkeiten wie die eigene polizeiliche Zukunft aussehen könnte. Ich freue mich, die neuen Polizeianwärterinnen und -anwärter beim Welcome Day im Gespräch persönlich kennenzulernen", so Herr Pientka.

Beim Welcome Day handelt es sich bereits um die achte Veranstaltung dieser Art, für deren Ausrichtung die Polizeiakademie Niedersachsen stellvertretend für alle Landespolizeibehörden verantwortlich ist.

Insgesamt bot sich allen Besucherinnen und Besuchern ein interessantes Rahmenprogramm, so konnte Interessierten ein Einblick in die gesamte Vielfalt des abwechslungsreichen Polizeiberufes auf dem Campus geboten werden.

Beispielsweise erhielten die Besucherinnen und Besucher Informationen über Verwendungsmöglichkeiten im Anschluss an das dreijährige Bachelorstudium, bei der Bereitschaftspolizei oder den zahlreichen Polizeibehörden vor Ort. Zudem konnten sie sich über eine Verwendung bei der Polizeihubschrauberstaffel, der Wasserschutzpolizei sowie der Diensthund- und Reiterstaffel erkundigen. Hierzu standen in erster Linie langjährige wie auch jüngere Kolleginnen und Kollegen aus allen Polizeibehörden an den Infoständen Rede und Antwort.

Der Niedersächsische Minister für Inneres und Sport, Boris Pistorius, äußerte sich bei Eröffnung der Veranstaltung: "Es ist ein großartiges Signal, dass wir hier eine Rekordzahl an Nachwuchs-Polizistinnen und -Polizisten begrüßen! Der Welcome Day ist seit inzwischen acht Jahren eine feste Institution an der Polizeiakademie Niedersachsen und einzigartig in den Bundesländern. Hier erhalten die Kommissaranwärterinnen und -anwärter, die im Oktober beginnen werden, einen umfassenden Einblick in ihren zukünftigen Beruf. Für viele geht ein langgehegter Traum in Erfüllung. Dies ist der Startschuss für einen neuen Lebensabschnitt. Dieser Tag ist eine sehr gute Gelegenheit Kontakte zu knüp-fen oder die ein oder andere Frage ganz unkompliziert zu klären."

Darüber hinaus informierte Pistorius, dass sich künftige Bewerberinnen und Bewerber neben der schriftlichen Bewerbung nunmehr auch über die Online-bewerbung auf der Homepage www.polizei-studium.de registrieren und bei der Polizei bewerben können. Dieses Verfahren soll die angestrebte Karriere bei der Polizei mit einem Klick wesentlich vereinfachen. Bewerbungsschreiben, Lebenslauf und Anlagen können online und unmittelbar an die Nachwuchsgewinnung der Polizei weitergeleitet werden.

Darüber hinaus können unter dem Hashtag #wdnds2019 hochgeladene Fotos,und Videos bei Instagram und Facebook zum Welcome Day angesehen werden.

