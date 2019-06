Polizei Braunschweig

POL-BS: Falscher Flohmarktverkäufer raubt Schmuck

Braunschweig (ots)

20.06.2019, 10.13 Uhr Braunschweig, Bienrode

Auf Goldschmuck hatte es ein falscher Flohmarktverkäufer am Donnerstagvormittag abgesehen.

Der 30-40 Jahre alt, ungefähr 170 cm große Mann hatte an der Tür einer 91-jährigen Frau im Moosanger geklingelt und nach Gegenständen für den Flohmarkt gefragt. Nachdem die alte Dame ihm Porzellan und einen Fernseher gezeigt hatte, fragte der Unbekannte, der kurze dunkle Haare und ein gepflegtes Äußeres hatte, nach Schmuck.

Die Dame suchte daraufhin ihren Keller auf. Entgegen der Aufforderung folgte der Mann, der akzentfrei auffällig schnell deutsch sprach, in den Keller und entnahm Schmuck aus einer Schatulle, die die Rentnerin gerade in der Hand hielt. Die Frau versuchte noch mit großer Kraft, dem Räuber, der eine Jeans trug, den Schmuck zu entreißen, was ihr jedoch nicht gelang.

Der Täter flüchtete sofort in unbekannte Richtung. Der Wert des Diebesgutes beträgt mehrere tausend Euro.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann verlief ergebnislos. Die Kriminalpolizei bittet nun Personen, die am Donnerstagvormittag in Bienrode verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich mit dem Dauerdienst unter der Rufnummer 0531/476-2516 in Verbindung zu setzen.

