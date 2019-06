Polizei Braunschweig

POL-BS: Falsche Heizungsableser in der Vorwerksiedlung

Braunschweig (ots)

17.06.2019, gegen 13.30 Uhr Braunschweig, Auf dem Brink

Falsche Heizungsableser nutzten am Montagmittag gleich mehrere Finten, um Beute in der Vorwerksiedlung zu machen.

Als Vorbereitung für ihre Tat hatte ein ungefähr 45 Jahre alte, zirka 175 cm großer Mann mit graumelierten ungepflegten Haaren einen Aushang in ein Mietshaus in der Straße Auf dem Brink gehängt.

Als der Unbekannte, der am Tattag eine blaue Latzhose mit rotem Emblem und eine graue Arbeitsmütze trug, bei einer 71-Jährigen in die Wohnung gelangte, gaukelte er ihr Ungezieferbefall vor und bestellte seinen 45-50-jährigen Partner mit dunklem Haar und gepflegten Äußerem ebenfalls in die Wohnung.

Der zweite Mann, der ungefähr 175 cm groß, mit einem hellblauen Polohemd und einer Stoffhose bekleidet war, hielt die Frau unter dem Vorwand der giftigen Gase vom Schlafzimmer fern, während der zweite Mann dortblieb. Kurz danach verschwanden die Heizungsableser wieder. Erst als einige Zeit vergangen war, bemerkte die Rentnerin das Fehlen ihrer Schmuckschatulle samt Inhalt. Der Wert der erlangten Schmuckstücke liegt bei mehreren hundert Euro.

