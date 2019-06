Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf

Braunschweig (ots)

Am 21.06.2019 gegen 15:45 Uhr ist es in der Straße Boltenberg in Braunschweig zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die 72-jährige Halterin eines silbernen Mercedes A160 hatte einen ihr unbekannten jungen Mann ihr Fahrzeug aus einer engen Parklücke ausfahren lassen. Dieser stieß dabei gegen einen gegenüber abgestellten blauen VW Golf. Während sich die Halterin des silbernen Mercedes bemühte die Besitzerin des Golfs ausfindig zu machen, entfernte sich der junge Mann fußläufig vom Unfallort. Der durch die Beamten zu Hause angetroffene 34-jährige war stark alkoholisiert und hatte zudem nicht die erforderliche Fahrerlaubnis zum Führen eines Pkw. Das Ausparkmanöver sei nach Angaben der Halterin des silbernen Mercedes durch zwei Zeugen am Unfallort beobachtet worden. Diese sind jedoch namentlich nicht bekannt. Da der 34-jährige bestreitet das Fahrzeug tatsächlich geführt zu haben werden explizit die beiden Zeugen des Unfalls gebeten sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0531-4763935 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

Fax: 0531/476-3035

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell