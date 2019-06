Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugen gesucht: Einbruch am Sonntagnachmittag bis -abend

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Petritor-West 23.06.2019, 16 bis 19.30 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Vogelsang.

Am Sonntagnachmittag hatten beide Eheleute das Wohnhaus in der Straße Vogelsang verlassen. Als sie gegen 19.30 Uhr gemeinsam zurückkehrten, mussten sie feststellen, dass zwischenzeitlich Einbrecher in ihrem Haus waren.

Die Täter hatten die Glasscheibe der Terrassentür eingeschlagen und sich so Zutritt zum Haus verschafft. Sie durchwühlten das Schlaf-, Wohn- und Arbeitszimmer und entwendeten Schmuck, Laptops sowie weitere Elektronikartikel.

Bislang entkamen die Täter unerkannt, hinterließen aber einige Spuren.

Da insbesondere das Einschlagen der Terrassentür auch durch Anwohner oder Passanten zu hören gewesen sein dürfte, bittet die Polizei alle Personen, die Hinweise auf die Tat oder die Täter geben können, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Braunschweig unter der Telefonnummer 0531/476-2516 zu melden.

